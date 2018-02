La premsa espanyola justifica la condemna d'Estrasburg a l'Estat a les seves portades

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 09:00 h

La catalana, en canvi, se centra en la tensió entre JxCat i ERC

Redacció| Diversitat de portades als diaris d'aquest dimecres.

'El País' dedica gran part de la seva portada a la guerra oberta entre PP i C's; així com també a altres temes internacionals i econòmics. Pel que fa a la condemna del Tribunal Europeu de Drets Humans a l'Estat espanyol per "tracte inhumà i degradant" a dos membres d'ETA, li dedica només un petit espai a la columna de la dreta.'El Mundo' usa la mateixa tàctica que 'El País', apartant el tema sobre el TEDH a un petit breu a la columna dreta de la portada. Per la resta, tracta temas sobre corrupció relacionada amb el PP o els escàndols de l'ONG Intermón Oxfam.Pel que fa a l'ABC, usa la portada per desacreditar el Tribunal Europeu; assenyalant els magistrats que han pres la decisió de castigar l'Estat espanyol.'La Razón', directament, publica en portada una suposada carta d'ETA que deixaria en evidència la decisió del TEDH.La premsa catalana també segueix una línia uniforme pel que fa a les portades. Totes parlen sobre les tensions entre JxCat i ERC pel que fa a la investidura de Puigdemont i -excepte l'ARA, que se centra en una informació sobre Bàrcenas- totes se centren també en les declaracions dels exjutges del procés Santi Vidal i Viver i Pi-Sunyer.