Arrimadas: ''Una investidura fallida d'un constitucionalista uniria a un independentisme que ara està trencat"

La líder de Ciudadanos assegura que el "PP no ha entès mai com funcionen els nacionalistes"

Redacció | "Una investidura fallida d'un constitucionalista uniria de nou a un independentisme que ara està trencat i desorientat", ha exposat la líder de Ciudadanos a Catalunya, Inés Arrimadas.

En una entrevista a Crónica Global, Arrimadas ha exposat que "el PP no ha entès mai com funcionen els nacionalistes i només pensa a atacar a Ciudadanos". "És una tapadora del seu nefast resultat electoral i de la mala gestió que van fer pel referèndum de l'1-O".

La líder de la formació taronja ha volgut remarcar que "ja no importa que una investidura fallida fos dolenta per a mi, és que per al constitucionalisme en si no seria bona" i ha afegit que "donaria una foto que no es correspon amb la realitat del carrer".

Arrimadas ha clarificat que "quan ens insulten o ens diuen 'fora de Catalunya' en el fons ho diuen a milers de catalans que ens han votat". Considera que això és, ni més ni menys "un exemple de la fractura social que hi ha a Catalunya".

Segons la líder de Ciudadanos "una part de l'independentisme no accepta que no té majoria social, que no han guanyat les eleccions i que la força política preferida pels catalans és Ciudadanos".

