Mireia Boya s'enfronta políticament al TS aquest dimecres

La declaració de la 'cupaire' a Madrid uneix JxCAT, ERC i la CUP

A.S. | Ja és al Tribunal Suprem. Aquest dimecres, a les 11 hores, l'exdiputada de la CUP Mireia Boya declara davant el jutge Pablo Llarena, per la macrocausa contra el procés.

Comença d'aquesta manera, la segona fase de declaracions de líders independentistes que acabarà el dia 21 de febrer amb Anna Gabriel. Abans però passaran també pel Suprem Marta Rovira, Marta Pascal, Artur Mas i Neus Lloveras.

Boya ja va explicar dilluns que "assumeix riscos" i que es trobava "serena" . Així va exposar també que es mantindrà ferma en els seus idearis i té pensat "reivindicar" davant la "injustícia espanyola" els resultats de l'1-O.

La cupaire també va assegurar que "anirà de cara" i no renunciarà ni "una coma" al programa electoral amb què la formació anticapitalista es va presentar al 27-S. Boya va aclarir que té pensat reivindicar els resultats de l'1-O davant Llarena: "vam fer un referèndum i el vam guanyar".

El suport de les forces independentistes



Per altra banda, des de Junts per Catalunya, les diputades Anna Geli i l'Aurora Madaula seran a Madrid per donar suport a Mireia Boya i també hi seran els diputats al Congrés per part d'ERC; Joan Tardà, Ester Capella, Teresa Jordà, Anna Surra, Joan Olòriz, i Jordi Salvador, els senadors; Mirella Cortès, Jordi Martí, i Anna Azamar, i els diputats al Parlament; Anna Caula, David Rodríguez, Montserrat Fornells, Jenn Díaz i Ruben Wagensberg.





Convoquem concentració de suport amb @yeyaboya demà a les 12h al pati de Jaume I de la @UPFBarcelona, universitat d'on és professora.

Mireia, les universitats estem al teu costat! pic.twitter.com/dRTDK7DTUe — Unis x la República (@unisxrepublica) February 13, 2018 Universitats per la República ha organitzat també una concentració de suport a les 12 hores a la UPF on hi assistiran també algunes personalitats polítiques.

