El PSC prohibeix la publicitat de Catgas per ser groga a Santa Coloma de Gramenet

La companyia ja s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament perquè formalitzi la petició per escrit

Redacció | L'empresa Catgas Energia ha denunciat que l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, governat pel PSC amb Núria Parlon al capdavant, vol prohibir la seva publicitat a un pavelló del municipi perquè és de color groc.





Sembla que el ajuntament vol prohibir la publicitat de Catgas Energia amb el color groc de fons per ordre d'el ponent regidor d'esport (PSOE).Hem demanat que ens ho diguin per escrit i estem esperant resposta.



Es per el color de la publicitat! pic.twitter.com/xHMAXOzgf2 — Catgas Energia (@Catgas_Energia) 13 de febrer de 2018 Amb sorpresa ho ha denunciat la distribuïdora de gas a través de Twitter, des d'on ha assenyalat que han rebut una ordre del ponent regidor d'Esports, Daniel Salgado. Molts usuaris no s'ho podien creure.

Segons l'Ajuntament, la raó que hauria al·legat el govern municipal per a vetar la publicitat és el color groc, associat a l'alliberament dels presos polítics.

Catgas ja s'ha posat en contacte amb l'Ajuntament perquè formalitzi la petició per escrit.



L'Ajuntament desmenteix la versió de Catgas



El regidor adjunt d’Esports, Dani Salgado, s’ha mostrat “sorprès” per la polèmica a El món a RAC1. Diu que “només” han demanat que “hi surti l’escut o el nom de la ciutat”. "No hi ha hagut cap impediment per part de l’Ajuntament. El problema no és el groc. És totalment fals. El conveni amb el patrocinador diu que al mig del camp hi ha d’aparèixer l’escut de Santa Coloma o el nom. També els hi vam dir quan la publicitat era blanca", ha explicat.

