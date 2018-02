[Vídeo] Salellas, sobre si Gabriel es presentarà a declarar: ''és una decisió de la que ens corresponsabilitzarem tota la CUP''

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 12:00 h

L'advocat i exdiputat de la CUP tampoc ha descartat que Mireia Boya pugui entrar avui a la presó

Redacció| Segueix alimentant-se la incògnita sobre si l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, declararà al Tribunal Suprem el proper 21 de febrer. El seu advocat i també exdiputat cupaire, Benet Salellas, no ha volgut desvelar-la avui a TV3 per centrar-se en la declaració de l'expresidenta del grup parlamentari, Mireia Boya, aquest mateix dimecres al Suprem.

Salellas, sobre si Gabriel es presentarà a declarar: ''és una decisió de la que ens corresponsabilitzarem tota la CUP'' pic.twitter.com/n6inWKx78g — directevideos (@directevideos) 14 de febrer de 2018

"L'estratègia d'Anna Gabriel està dissenyada i definida des de fa molts dies dins el paraigua de l'estratègia que segueix la CUP", ha afirmat Salellas, en assegurar que la desvetllaran en els propers dies. En aquest sentit, l'advocat ha avançat que sigui quina sigui la decisió - "que, per nosaltres, no és una decisió jurídica sinó política del conjunt de l'organització- se'n "corresponsabilitzarà tota la CUP-CC". "És una decisió que ha estat molt meditada, discutida i presa des de fa dies", ha assegurat per insistir que es tracta d'una "qüestió col·lectiva".Pel que fa a la declaració d'aquest dimecres de Mireia Boya, Salellas ha destacat "l'excepcionalitat" que sigui citada a declarar a un Tribunal que "no és competent per jutjar que feia com a diputada al Parlament de Catalunya". I sobre el risc que l'exdiputada pugui ingressar avui mateix a presó, Salellas no ho ha descartat. "El que passarà avui aquí no és un acte de justícia, és un acte que s'ha de llegir en clau de venjança i humiliació al poble de Catalunya a través dels seus representants", ha afirmat.D'altra banda, tal com va assegurar la mateixa Boya ahir mateix, ha insistit que els membres de la CUP que declarin davant el jutge "no renunciarem a defensar el que hem fet als carrers i les institucions els darrers anys". "Ho explicarem amb el cap ben alt i reivindicarem que ho tornaríem a fer i que seguirem treballant perquè el nostre poble exerceixi el dret a l'autodeterminació", ha sentenciat.