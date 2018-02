Costa reitera que Torrent no va informar de les intencions de portar la investidura a Estrasburg

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 12:30 h

El vicepresident primer del Parlament manté que JxCat i Puigdemont es van assabentar de l’estratègia “per un comunicat de premsa”

Redacció | El vicepresident primer del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, ha negat aquest dimecres que el president de la cambra, Roger Torrent, l’avisés dimarts de la seva intenció de demanar mesures cautelars al Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg per la investidura de Carles Puigdemont i que anava a anunciar-ho, com van afirmar des d’ERC.

En una entrevista a TV3, Costa ha assegurat que “no hi va haver cap conversa ni Torrent va dir que faria un comunicat per anunciar-ho”, ha sentenciat, tot emmarcant la proposta del president en la seva “necessitat de fer un relat públic” per intentar que la no tramitació de la reforma de la llei de Presidència “no s’interpretés com una manca de suport a la investidura de Puigdemont”.



La versió contradiu la que es va explicar dimarts des de l’entorn republicà, però Costa insisteix que ningú de JxCat ni el propi candidat sabien res de les intencions de Torrent.



Josep Costa admet que la idea iniciat d’acudir a Estrasburg va ser del seu grup, però matisa que la proposta de Roger Torrent és lleugerament diferent.



“El que no vam dir és que demanaríem mesures cautelars per un procediment específic, que sabem que és molt difícil i que no té cap garantia d’èxit. No volem fer el ridícul i no volem presentar propostes que no estiguin ben treballades. Torrent no ha fet res de moment, només un anunci, i vull pensar que es farà tot bé”, ha sentenciat Costa.

