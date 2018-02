Cuixart apel·la a la figura de Muriel Casals per unir l'independentisme en el segon aniversari de la seva mort

Catalunya tossudametn en peu! Vull ser Lliure! Vull ser Lliure!

14 de febrer de 2018, 14.21 h

NO sé si va marxar a o la van "marxar", veient els casos de malalties, accidents i suïcidis que últimament és donar a espanya, potser tenim la versió catalana de "marxa-ment" sobtat, la Muriel era una lluitadora de pedra picada i una líder natural, cosa que alguns no són ni amb la disfressa de pseudo Gandhi, tenint en compte que els nostres líders polítics n per Pujol, continuant per Mas i Puigdemont, sense oblidar el lider a l'ombra, sr. Jonqueres, mai han preguntat a Mas per què va... Llegir més