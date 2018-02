La CUP demana a Llarena que investigui els crits de ‘A por ellos’

Les defenses també demanaran que declari com a testimoni el director general de CatSalut, perquè aporti informació sobre la violència policíaca de l’1 d’octubre. Els advocats volen contrastar aquesta informació amb les manifestacions del coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, encarregat del dispositiu policíac de l’1-O, que va dir que era falsa la xifra que es va difondre sobre el nombre ciutadans ferits aquell dia a Catalunya per les policies espanyoles. Així mateix, demanaran al jutge Pablo Llarena que siguin citats els observadors internacionals que van participar en el referèndum.

Boya declara aquest dimecres al Tribunal Suprem i Anna Gabriel ho farà el pròxim 19 de febrer. Ambdues han estat citades a declarar com a investigades per rebel·lió i sedició en la macrocausa contra l’1-O que instrueix el TS.

