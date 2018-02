El vicepresident del Senat belga denuncia pràctiques pròpies de la ''inquisició espanyola''

14 de febrer de 2018, 14.35 h

Tenim la llei, la real, de la nostra part. La justícia justa també, tenim motius per a fer camí fora de borbònia. Tenim torturats i empresonats polítics, tot, ho tenim tot, com per a voler que les institucions europees ens escolten i ajuden. Però s'imposa la força bruta i els paranys de la màfia governant. Perquè ens serveix ser justos, dialogants i serens, sense violències ni males arts si, al final, són aquestes, les males arts i la coacció permesa per, una injusta justícia, les ... Llegir més