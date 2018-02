El Suprem deixa Mireia Boya en llibertat sense mesures cautelars

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 12:35 h

El magistrat volia esbrinar el seu grau de responsabilitat en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre

A.S. | L'exdiputada de la CUP Mireia Boya ha quedat en llibertat sense mesures cautelars després de declarar davant del jutge Pablo Llarena com a investigada pel procés independentista. El magistrat volia esbrinar el seu grau de responsabilitat en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.

La declaració ha acabat a les 12.20, una hora i deu minuts després de començar, i ni la Fiscalia ni les parts han demanat mesures cautelars. Boya ha contestat només les preguntes de la seva defensa i del jutge Llarena.



"No estic satisfeta"





La seva companya de formació Natàlia Sànchez ha criticat la "maquinària repressiva" de l'Estat que, ha dit, "persegueix tot un moviment per allò que diu i pensa i fins i tot per aplicar programes polítics en seu parlamentària" i ha lamentat que l'acció dels tribunals no tingui "res a veure amb la justícia, sinó amb la venjança".





Per la seva banda, el diputat d'ERC Joan Tardà ha afirmat que a l'Estat "s'equivoquen si creuen amb la repressió i el sofriment podran aturar un poble que és pacífic però no indefens" mentre que el diputat del PDeCAT Carles Campuzano ha assegurat que "estem davant un despropòsit des del punt de vista jurídic i una aberració política". Diversos membres de la CUP, ERC, PDeCAT i En Comú Podem han volgut acompanyar aquest dimecres al matí a Mireia Boya a les portes del Tribunal Suprem, instants abans de començar a declarar davant del jutge Pablo Llarena com a investigada.La seva companya de formació Natàlia Sànchez ha criticat la "maquinària repressiva" de l'Estat que, ha dit, "persegueix tot un moviment per allò que diu i pensa i fins i tot per aplicar programes polítics en seu parlamentària" i ha lamentat que l'acció dels tribunals no tingui "res a veure amb la justícia, sinó amb la venjança".@CUPPonentPer la seva banda, el diputat d'ERC Joan Tardà ha afirmat que a l'Estat "s'equivoquen si creuen amb la repressió i el sofriment podran aturar un poble que és pacífic però no indefens" mentre que el diputat del PDeCAT Carles Campuzano ha assegurat que "estem davant un despropòsit des del punt de vista jurídic i una aberració política".



Els crits de 'A por ellos'



La defensa de les exdiputades Mireia Boya i Anna Gabriel demanaran que la policia judicial elabori un informe sobre els comiats als membres de la Guàrdia Civil i la policia espanyola desplaçats a Catalunya,



"Si volien un judici polític, l'han tingut. La seva estratègia de criminalització no té cap fonament jurídic" @yeyaboya #NiUnaMés pic.twitter.com/TSePtTq7SZ — CUP Països Catalans (@cupnacional) February 14, 2018 Així mateix, demanaran al jutge Pablo Llarena que siguin citats els observadors internacionals que van participar en el referèndum. La defensa de les exdiputades Mireia Boya i Anna Gabriel demanaran que la policia judicial elabori un informe sobre els comiats als membres de la Guàrdia Civil i la policia espanyola desplaçats a Catalunya, que es van fer enmig de crits de ‘A por ellos’ . Les defenses també demanaran que declari com a testimoni el director general de CatSalut, perquè aporti informació sobre la violència policíaca de l’1 d’octubre.

Boya ha declarat aquest dimecres davant el jutge de l’Audiència Nacional Pablo Llarena que la declaració d’independència del 27 d’octubre no va ser “cosmètica” sinó que buscava “la seva efectivitat real”, segons han apuntat fonts de l’acusació particular de VOX.Malgrat sortir en llibertat, no s'ha mostrat satisfeta: "No estic satisfeta perquè encara hi ha presos polítics a la presó", ha exposat a les portes del Suprem. "Aquest és un judici polític i hem d'actuar com a tal, acatar el mandat popular i mantenir el nostre programa". "He vingut a explicar el que realment ha passat a Catalunya en un procés democràtic", ha assegurat la 'cupaire'.L'exdiputada de la CUP diu que ha explicat que "vam fer un referèndum, el vam guanyar i vam declarar la independència, que es va veure trucada per un cop d’estat amb unes noves eleccions que vam tornar a guanyar". Boya ha repetit que a Catalunya "mai hi ha hagut violència i això desmunta els delictes que ens imputen"."La interpretació de la Constitució no es pot convertir en un mur. Si és un mur judicial ja no serveix. I nosaltres apostem per fer-ne una de nova de forma participativa des de baix", diu Boya.La cupaire també ha avançat que Anna Gabriel --citada a declarar el dia 19 de febrer-- farà una roda de premsa "dies" abans de la declaració al Suprem i que està treballant la seva estratègia de defensa amb el seu advocat.