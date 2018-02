[Vídeo] Jiménez Losantos s'enfada amb Ana Rosa: ''Hi ha molta gent que s’està jugant la vida per no ser separatista''

Jiménez Losantos s'enfada amb Ana Rosa: ''Hi ha molta gent que s’està jugant la vida per no ser separatista'' pic.twitter.com/CzA6SOqUR8 — directevideos (@directevideos) 14 de febrer de 2018

Però la cosa s'ha anat posant tensa i Jiménez Losantos ha acabat enfadant-se amb la presentadora, que coneix personalment des de fa molts anys. “Vaig sortir de Catalunya en ambulància per no ser independentista. No em fa gràcia que em diguis això, perquè hi ha molta gent a Espanya que s’està jugant la vida o la feina per no ser separatista”, li ha dit, mostrant-se visiblement ofès. Losantos va ser segrestat per Terra Lliure el 1981 i un tret a la cama, en resposta del grup armat per la seva oposicióa l'obligatorietat de l'ensenyament en català.Ana Rosa Quintana ha seguit amb l'entrevista al periodista amb motiu de la publicació del seu llibre sobre comunisme. En preguntar-li ell si l'havia llegit i contestar-li ella que no perquè "és un llibre intens" la conversa ha tornat a agafar un to amable; fins que Jiménez Losantos li ha recriminat a Quintana que simplifiqui la seva feina preguntant si amb el llibre "arrea a Podemos".El periodista també ha parlat al programa d'Ana Rosa sobre que a Catalunya “s’ha d’aplicar la llei, perquè fa 30 anys que no s’aplica” i s'ha referit a l'aplicació del 155 titllant-la de massa feble. “No ha dissolt cap partit i continua subvencionant els mitjans separatistes”, li ha retret a Mariano Rajoy.