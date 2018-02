Societat Civil Catalana es reuneix (també) amb Rajoy aquest dijous

No hi ha cap vot

Fonts del partit expliquen que la trobada al Parlament de Rivera servirà per avaluar amb SCC "la situació a Catalunya, per mostrar el seu suport i col·laboració amb SCC, i per defensar la convivència i la Constitució".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, es reunirà aquest divendres a les 12.00 hores al Parlament de Catalunya amb Rusiñol. En aquesta reunió també hi participarà el portaveu del grup en la Càmera, Carlos Carrizosa.