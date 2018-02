València aprova la nova llei de plurilingüisme al sistema educatiu malgrat la negativa de PP i Cs

El text ha comptat amb el vot en contra del grup Ciutadans, que ha criticat el model valorant-lo com "plurilingüisme adulterat cap al nacionalisme" i per considerar que imposa el valencià, limitant la capacitat de decisió de les famílies. El PP també ha votat en contra, assenyalant que la proposta és "sectària i nacionalista" i que forma part del "procés valencià".

