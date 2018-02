Un jove no independentista es tatua Puigdemont al cul

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 15:30 h

Opina que és un "heroi" perquè ha fet la "vaina"

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Un jove de 19 anys que no ha volgut revelar la seva identitat ni on resideix s'ha fet un tatuatge quasi a proporció real (el jove gaudeix d'unes natges ben arromangades) d'un bust de Carles Puigdemont, president de Catalunya. El jove ho ha fet perquè opina que és un "heroi" que ha fet la "vaina" i, per a ell, tot i no ser independentista, és un heroi.

Carles Puigdemont tatuat a un cul © El Periódico Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes carles puigdemont, cul, natges, tatuatge

El jove de 19 anys ha deixat que El Periódico fes un reportatge de tot el procés de fer-se el tatuatge: des del camí cap a la botiga, escollir la foto, depilar-se la galta dreta del cul fins al mateix moment de tatuar-se la car de Puigdemont al cul.

Al reportatge, es veu el tatuador que explica que tot i que primer va dubtar, assegura el seu client "juga a una altra lliga" en referència l'atreviment. El noi assegura que tot va ser "una broma entre els amics" perquè tots som "jujas i rateros" "segur que si Puigdemont veu el vídeo s'ho prendrà bé, no és per a faltar a ningú". A més, explica que ell no és independentista, que "és apolític". Quan escull la foto afirma que "és perfecta, té cara de voler fer la vaina" i que té uns "ullassos".

Aquí un fragment del vídeo.



Ell es descriu com un 'jujas' i diu que es tatua en @KRLS al cul perquè és un "heroi" que "ha fet la vaina". Sublim. Tota la info aquí: https://t.co/MCdoZAPspR (vídeo de El Periódico) pic.twitter.com/0S2YOnw3J5 — Gerard Sesé (@gerardsese) 14 de febrer de 2018

Notícies relacionades