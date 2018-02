L'absentisme al Congrés espanyol, un problema greu: només un diputat del PP arriba a l'hora al darrer ple

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 17:30 h

Dels 341 que van votar, 67 no van assistir ni a un sol minut de la sessió

Redacció| "Els diputats tindran el deure d'assistir a les sessions del ple del Congrés i de les comissions de què formen part". Tot i la norma que imposa l'article 15 del reglament del Congrés, l'absentisme a la cambra espanyola comença a ser un problema greu: segons apunta 'El Español', només 50 de 350 parlamentaris van presentar-se a l'hora indicada (les 15h) a la sessió d'aquest dimarts. I això que, des de principis de 2017, s'han avançat els plens per poder sortir-ne abans i conciliar l'horari laboral i el familiar.

Una imatge d'arxiu del Congrés espanyol

El d'aquesta setmana ha estat el segon ple de 2018, després de quasi dos mesos de vacances de Nadal, i ja comencen a preocupar les baixes. Del Partit Popular, només el ministre de Justícia, Rafael Català, era allà al principi de la sessió -en representació dels 137 diputats del Gobierno (i només durant la primera hora)- i no va arribar un sol membre més del gabinet de Mariano Rajoy fins la hora de la votació, quatre hores i mitja més tard que arranqués el ple. El màxim nombre de populars que van ser al ple al mateix temps van ser 40, durant la primera meitat de la sessió. Rajoy va ser un dels vuit diputats que ni tan sols es va presentar per votar.

Tot i que els parlamentaris van anar arribant de manera escalonada, un cop eren allà es dedicaven a tot menys a escoltar el company que parlava des del faristol: miraven el mòbil, parlaven entre ells o directament tornaven a sortir de l'hemicicle. Ni tan sols respectaven el silenci que s'espera en aquesta mena de sessions. Per no ser-hi, no hi havia ni els líders de l'oposició espanyola (Ciudadanos i Podemos), gurús de l'anomenada nova política: Albert Rivera i Pablo Iglesias van arribar una hora tard i cap dels dos va aguantar al seu lloc fins al final del ple.



El moment de més intensitat del ple va ser la votació: van votar 341 diputats presents i un de manera telemàtica; dels quals 67 no van assistir ni a un sol minut de la sessió i van arribar únicament per prémer el botó.