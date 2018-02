Coscubiela diu que no porta el llacet groc perquè és partidista

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 17:00 h

També assegura que "alguns dels companys de Puigdemont li diuen pastisser boig"

Gerard Sesé @gerardsese | Joan Coscubiela ja s'ha jubilat. Ara dedica el seu temps a la família i a la seva passió: córrer. Malgrat això, segueix creant polèmica cada cop que parla. En aquesta ocasió, La Vanguardia li ha dedicat una Contra i ha estat entrevistat per Víctor Amela.

Justament ell, demana a l'independentisme que parli clar

Durant l'entrevista, Joan Coscubiela demana a l'independentisme que parli clar. Justament, però, l'entrevistador li fa algunes preguntes que demostren que és l'òrbita dels comuns, a la qual ell forma part, que segueix marejant la perdiu amb un posicionament ambigu. De fet, fins i tot li costa definir-se quan li pregunta per les seves creences religioses "entre agnòstic i ateu" respon. En política, tres quarts del mateix, repartint a parts iguals contra el president Carles Puigdemont i el cap del Gobierno, Mariano Rajoy. Justament, en escoltar les seves respostes, Amela li etziba: "què n'és d'equidistant, vostè...". La resposta, al més pur estil Coscubiela: "sí, perquè refuso la trampa de definir-me entre dos blocs".

Difamar sobre el president

Coscubiela també té temps a l'entrevista per a difamar gratuïtament contra el president, a qui ell mateix si refereix com el "pastisser boig". Amela, sorprès li pregunta qui és. L'ecosocialista afirma que "així li diuen alguns dels seus a Puigdemont". Cal recordar que els pares del president tenen una pastisseria on, de jove, Puigdemont hi va treballar.

Contradiccions per a justificar que no porta el llaç groc

Una de les afirmacions més greus és que Coscbuliea afirma no portar el llacet groc en solidaritat contra els presos polítics perquè ho considera partidista. Tot bé quan Amela li pregunta pels ostatges a presó. El jubilat respon que "haurien d'estar en llibertat i que és una barbaritat la presó provisional". Amela li retreu, doncs, per què no porta el llacet groc. Coscubiela respon que "la meva solidaritat l'expresso sense mesclar-la amb altres plantejaments partidistes". Un argument que, directament, justifica accions tan aberrants com la de la Junta Electoral Central de prohibir el groc durant la campanya electoral. Malgrat els esforços de jugar a l'equidistància, a Coscubiela sempre se li acaba veient el llautó.

