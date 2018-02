Lluís Llach defineix així Mireia Boya

Catalunya tossudametn en peu! Vull ser Lliure! Vull ser Lliure!

14 de febrer de 2018, 16.56 h

Amb Aquest moment ignoro el contingut de la declaració, però tinc per segur que la seva actitud davant del jutge espanyol és la més digna de tots els que fins ara han comparegut, protagonitzant uns actes de covardia i indignitat que superen el ridícul per tal de salvar el cul en plan Sánchez i Forn, aquí els hi riem la gràcia i ens felicitem de què diguin el faci falta per tal de sortir lliures, amb la conseqüència de desprestigi de la nostra causa que ocasiona veure aquesta covardia... Llegir més