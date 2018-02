Un catedràtic alemany anima als catalans a desobeir l'Estat per assolir la República

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 18:00 h

En el seu article 'L'elecció entre la llibertat i l'esclavitud' defensa que "és un tot o res per a Catalunya"

Redacció | "Tres-cents tres anys i quatre mesos i mig de submissió colonial no van aconseguir trencar l'esperit de resistència de la nació catalana". Així comença l'article del catedràtic de la Universitat de Bremen, Axel Schönberger, publicat al digital alemany 'Neue Debatte'. Sota el títol, L'elecció entre la llibertat i l'esclavitud, Schönberger analitza la situació actual de Catalunya i adverteix als catalans: "qualsevol renúncia ajudarà a Espanya i perjudicarà Catalunya". Per això, insta als partits polítics sobiranistes a investir el 130è president legítim de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El catedràtic carrega, primer de tot, contra la justícia espanyola, de la que destaca la elecció a dit dels jutges: "la llei espanyola ha perdut totalment la seva legitimitat. Les sentències dels tribunals i les accions del Ministeri han provat que la justícia es converteixi en una injustícia legal".



En aquest sentit, assegura que tan fiscals, jutges com el gobierno han violat els drets fonamentals. "És d'esperar que rendeixin comptes davant un tribunal internacional per les seves accions", sentencia.



Amb tot, el catedràtic emplaça als alemanys a recordar els "tribunals injustos del temps del nacionalsocialisme", amb els que compara la justícia espanyola, pel que fa a la manera d'interpretar i aplicar el dret.

Cap a la República Catalana

En l'artcile, Schönberger diu que "el dret a l'autodeterminació del poble català no s'aconseguirà mitjançant l'obediència a Espanya i els seus tribunals, només mitjançant la desobediència massiva a l'Estat espanyol", que recorda que ha perdut tota legitimitat a causa del seu comportament repressiu.



En aquest sentit, defensa que "és un tot o res per a Catalunya" i adverteix que "Espanya asfixiarà econòmicament i culturalment Catalunya i seguirà sent una colònia de l'Estat espanyol".



"Per cada polític que sigui empresonat per l'Estat espanyol, és necessari que surtin dos més. Qui té por, perd. La prudència i el convenciment que la causa justa sempre acaba triomfant, conduirà Catalunya a l'Estat propi", sentencia amb rotunditat.







El digital Unilateral ha traduït l'article de l'alemany al català. El pots consultar El digital Unilateral ha traduït l'article de l'alemany al català. El pots consultar aquí Sobre els presos polítics i els exiliats, el catedràtic alemany defensa que actualment, Catalunya necessita patriotes disposats a sacrificar-se si és necessari. "Junqueras i Puigdemont ho van ser i ho són. Tots dos mereixen lloc d'honor, no sols en la Història de Catalunya, sinó en la de tota Europa", conclou Schönberger.

