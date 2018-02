[Vídeo] La germana d'Ana Botella defensa que ''la bretxa salarial és per falta de formació''

Que dice María Jesús Botella, Concejala del PP en Cordoba, hermana de Ana Botella, que están “jarticos” de tanta tontería y que “la brecha salarial no es por ser hombres o mujer, sino que está se genera por falta de formación” . @gabrielrufian @BeatrizTalegon pic.twitter.com/R4h6HcCNSb

D'altra banda, la regidora del PP ha defensat que el seu partit és feminista però ha anunciat que no donarà suport a la vaga del 8 de Març. "El que diríem és respectar-la", ha dit en referència a la mobilització feminista pel Dia Internacional de la Dona.

Tanmateix, ha argumentat que els empresaris contracten menys a les dones o els ofereixen uns contractes més precaris no per una qüestió de discriminació de gènere, sinó perquè les dones tenen "menys nivell educatiu".

"El que genera la bretxa salarial és la falta de preparació, de formació per a accedir a un lloc de feina", ha sentenciat Botella.

