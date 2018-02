[Vídeo] Aquesta és la lamentable resposta del portaveu del PP per evitar parlar de corrupció

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 19:00 h

A més, li surt el tret per la culata

Gerard Sesé @gerardsese | La poca vergonya dels líders del PP no té límits. Així es va comprovar ahir durant una roda de premsa del portaveu del PP al Congreso, Rafael Hernando, per parlar sobre les declaracions de Granados que empastifaven de corrupció el PP de Madrid i València. Atenció quina va ser la seva resposta a l'explícita i contundent pregunta d'una de les periodistes.

-Periodista: "¿Puede afirmar que el PP no se financió ilegalmente en Madrid y en Valencia?"

-Rafael Hernando, portavoz PP Congreso: "Yo soy afiliado por Almería. Gracias" pic.twitter.com/UUHf1RDbD0 — Jesús Cintora (@JesusCintora) 13 de febrer de 2018

Amb tota la cara del món, Hernando, amb un somrís forçat als llavis, va tirar pilotes fora davant la pregunta concreta d'una periodista de laSexta: "està vostè en condicions d'afirmar que el PP a Madrid i a València no es van finançar il·legalment?". La resposta, lamentable: "jo sóc afiliat al PP per Almeria". Després d'aquestes declaracions, i demostrant tenir el fetge gros, va abandonar el faristol i la sala.Cal tenir en compte, però que el PP d'Almeria també està esquitxat per la corrupció. Hi ha una investigació oberta per la Fiscalia Superior d'Andalusia després que als comptes B d'una empresa de construcció apareguessin rebuts del presumpte finançament de campanyes electorals. De fet, fa poques setmanes la Fiscalia ha demanat a Hisenda que investigui una donació del president de la Diputació d'Almeria i líder del PP a aquesta província, Gabriel Amat Ayllón. El ministeri públic vol saber si Amat i la seva dona, María del Carmen Pintor Moreno, van aportar a una societat béns per un valor inferior al real per "encobrir una donació i defraudar els corresponents impostos", segons un document del fiscal en cap d'Almeria, Álvaro Navarro García.