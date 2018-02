[Vídeo] Un energumen tuneja el seu camió a l'estil 155 i increpa vianants que porten el llacet groc

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 19:30 h

Se l'ha vist a Mataró i a Llavaneres

Gerard Sesé @gerardsese | Un energumen es passeja amb un camió atrotinat que ha tunejat al més pur estil del 155: amb una bandera espanyola hissada ben alta al capdavant, amb el número de l'article pintant a banda i banda i amb imatges de Puigdemont i Junqueras amb els ulls pintats de negre. Davant hi portaria una imatge del militar colpista Fernando Tejero.

Etiquetes camio, catalanofòbia, fatxa, llavaneres, mataro, tabarnia, unionisme

Aquesta posada en escena esperpèntica i lamentable ben pròpia de l'ultranacionalisme tronat espanyol ha estat vista per Mataró i Llevaneres. De fet, així ho han explicat diferents usuaris de Twitter que ho han volgut explicar. Un d'ells, fins i tot, detallava que el conductor en qüestió increpava i insultava els vianants que s'anava trobant pel carrer. Per acabar-ho d'adobar, al darrere del camió hi duu penjada una estelada però a la part baixa de tal manera que la va arrossegant per terra i embrutant de pols.

Com sempre, una actuació així passarà desapercebuda pels mitjans de la caverna, l'actitud agressiva i repressora d'aquest espècimen restarà impune i, els veïns, amb la seva paciència i tolerància, seran els únics que aconseguiran que aquest individu s'acabi avorrint i abandonant la seva croada d'odi.



Aquí el vídeo de @baphomed75





