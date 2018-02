Retornen un llibre enviat a Cuixart amb una bandera espanyola enganxada

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 20:30 h

El paquet no va passar el control de la presó

Gerard Sesé @gerardsese | La prepotència i fatxenderia espanyola ha demostrat no tenir aturador, però encara ara hi ha casos i exemples que sorprenen i entristeixen a parts iguals. És el cas denunciat per Bernat Picornell, senador d'Esquerra Republicana, que ha explicat el següent insòlit cas.

En @rafahomet va enviar un llibre a @jcuixart. Més enllà de no passar el control, els treballadors o de @Correos o de Soto del Real van deixar com a regalet una . Però què és això??? pic.twitter.com/UQhzrHG04t — Bernat Picornell (@bernatpicornell) 14 de febrer de 2018

El regidor d'ERC a Castellar del Vallès i membre de la junta de govern de la Diputació de Barcelona, Rafael Homet i Ventayol, va enviar un inofensiu paquet a Jordi Cuixart, pres polític a la garjola de Soto del Real, amb la 'intenció de fer-li un regal. El temps mort a presó passa millor amb la lectura. És per aquest motiu que Homet li va voler fer arribar, a manera de present, un llibre. Però, tal com explica Bernat Picornell al seu Twitter, el paquet no va passar el control de seguretat de la presó. Els motius no transcendeixen, simplement retornen el paquet. Però, atenció a la sorpresa, algun funcionari de la presó o de Correos ha volgut marcar paquet, i mai millor dir. Com quan un gos pixa a un fanal per senyalar el territori com a seu, el sobre plastificat amb el llibre ha estat retornat amb una bandera espanyola enganxada. Prepotència i supèrbia en estat pur.