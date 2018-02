La Guardia Civil persegueix Jaume Roures per l'1-O

Última actualització Dimecres, 14 de febrer de 2018 20:00 h

El situa en el Comitè Executiu d'EnfoCats

Redacció | La Guardia Civil assenyala ara a l'empresari Jaume Roures, fundador de MediaPro en la cúpula que preparava l'1-O. El cos policial situa Roures en el Comitè Executiu d''Enfocats', document considerat el full de ruta del procés i requisat en el domicili de Josep María Jové.

La Guardia Civil destaca, en l'informe remès al magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que en l'EnfoCats es proposa la integració de Jaume Roures en el comitè executiu "en qualitat de professional expert en l'àmbit de la comunicació". Tanmateix, detallen que han interceptat, entre les trucades telefòniques, referències al fundador de MediaPro.



La Guàrdia Civil explica com a partir d'aquestes trucades Mediapro "va produir el vídeo 1-O difós per la cadena de televisió TV3 en què es van narrar els esdeveniments relacionats amb el referèndum, es van enaltir a les persones que van ser capaços de fer-ho efectiu i es van difondre els missatges que interessaven a la causa independentista", tal com informa El Nacional.



D'altra banda, la Guardia Civil destaca que l'empresari va ser qui el passat 1-O va habilitar el centre de premsa on el govern va fer les seves declaracions públiques sobre la jornada.

