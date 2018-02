Rajoy dóna per mort el pacte amb Ciudadanos

Última actualització Dijous, 15 de febrer de 2018 10:00 h

Les relacions entre els dos partits s'han anat deteriorant

Redacció | La tensió no podria ser més evident entre el PP i Ciudadanos. El Gobierno és conscient que ara per ara pactar amb el partit d'Albert Rivera serà complicat, sobretot per segellar un pacte per tirar endavant els Pressupostos Generals de l'Estat.

Ciudadanos va recollint vots dels votants del PP, fet força evident a les eleccions del 21-D a Catalunya. I a poc a poc, la relació entre ambdós partits s'ha anat degradant.

Així, Moncloa dóna per tancat i mort el pacte d'investidura que van signar amb Ciudadanos. I això sí, avisa que Mariano Rajoy convocarà eleccions quan ell vulgui. "Es pot governar 150 anys amb els pressupostos prorrogats", han assegurat fonts del Gobierno a El Español.

Els mateixos que diuen que la Constitució, no estipula un temps límit per a aplicar el pressupost anterior si no s'aprova l'any en curs.

