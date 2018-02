[Vídeo] Marta Pascal, a quatre dies de declarar: ''A Catalunya li convé un Govern estable dins de la legalitat''

Tot i que no ha volgut qüestionar explícitament el lideratge de Carles Puigdemont des de Brussel·les, ha apostat per "un govern que des del Palau de la Generalitat exerceixi el treball diari de recuperació de les institucions i fer front al PP i Ciutadans". A més, pel que fa a la investidura i els acords entre JxCat i ERC per fer-la possible, ha advertit que "la solució ha de passar necessàriament pel que diu el reglament en cada moment". En aquest sentit, sobre la fórmula del consell de la República com a manera de reconèixer la figura de Puigdemont a l'exili, Pascal ha afirmat que "no podem crear expectatives en la gent que no podem complir".



"És el moment de buscar un candidat alternatiu?, li pregunta la periodista. I ella respon passant la responsabilitat a Carles Puigdemont com a única persona que pot desencallar l'escenari actual. "No hi ha plans B ni C fins que el president no digui el contrari", sentencia. En aquest sentit, assegura que si Puigdemont no pot ser president de la Generalitat tindria un lloc assegurat dins l'executiu català: "tenir un Govern que tregui polítiques endavant no ha d'excloure que Puigdemont pugui fer una tasca clara al servei del país i que segueixi sent el referent i el líder clau d'un moment de la història de Catalunya en el qual hem arribat tan lluny".







"Va ser una declaració d'intencions sobre com alguns creiem que ha de ser el futur polític, però va quedar clar que l'endemà no hi havia un estat independent. Va ser un acte simbòlic sense conseqüències juridicolegals". Són paraules de Pascal respecte la declaració d'independència al Parlament el passat 27 d'octubre, en la qual va prendre part. "Al mes d'octubre es va arribar molt lluny, però tots hem assumit que es van prendre decisions que no han fet canviar l'estatus juridicopolític de Catalunya", afirma.I tot fa pensar que la seva declaració davant al Suprem anirà en aquesta línia. De fet, la dirigent del PDeCAT apunta a 'La Vanguardia' que ella defensava la convocatòria d'eleccions per part de Carles Puigdemont abans de l'aplicació del 155 però que tot i que ell "la va escoltar, al final no va ser l'escenari que es va produir".Sobre les acusacions que pesen sobre ella -la Guàrdia Civil diu que formava part del nucli dur de decisió del procés-, Pascal diu que mai ha format part de cap comitè estratègic i que ni tan sols era conscient de tot el que va passar amb el Govern el cap de setmana que Carles Puigdemont i altres consellers van decidir exiliar-se a Brussel·les. "Em vaig assabentar durant la reunió del comitè nacional del partit, com la resta de companys que hi havia a la seu. No critico que no ens ho fes saber, però va ser així", diu.Els propers passos del procés, per a ella, no passen doncs per "trencar amb cap legalitat". "En presentar-nos al 21-D assumim que la legalitat vigent a Catalunya emana de l'Estatut i la Constitució i és aquí on hi ha els marges per trobar una solució al conflicte polític que viu Catalunya, sense renunciar de cap manera a que Catalunya disposi d'un estat", conclou Pascal apel·lant a la via escocesa del "diàleg i l'acord entre les dues parts".