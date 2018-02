Boya: ''Hem d'acatar allò que ens diu el govern espanyol? No''

Última actualització Dijous, 15 de febrer de 2018 11:00 h

L'exdiputada 'cupaire' assegura que en les eleccions del 21-D "hem presentat un mandat molt clar: fer República"

A.S. | Mireia Boya ho té clar. Després de sortir del Tribunal Suprem en llibertat i sense mesures cautelars, l'exdiputada cupaire no s'arronsa. "Hem d'acatar allò que ens diu el govern espanyol? No", ha exposat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Primer pla de l'exdiputada de la CUP Mireia Boya a la seva arribada al Tribunal Suprem © Javier Barbancho Comparteix Tweet

"Els partits no poden renunciar als seus programes per la repressió", ha comentat. I en relació a l'entrevista d'aquest dijous de Marta Pascal a La Vanguardia , Boya ha concretat que "a les eleccions del 21-D hem presentat un mandat molt clar: fer República" però també ha remarcat que "no es pot fer República en el marc de l'estat espanyol". "A les eleccions hem presentat un mandat molt clar: fer República".

La 'cupaire' ha exposat que "el govern espanyol s'ha tancat al diàleg". Durant l'entrevista també ha recordat el 27 d'octubre, quan es va proclamar la República: "en el moment que vaig votar la declaració d'independència pensava que podia ser efectiva, però després es va desmuntar".

Boya ja va assegurar en una entrevista a Revista Mirall que les estructures d'Estat no estaven preparades o s'havien destruït i va criticar la manca de feina en aquest sentit. Aquest dijous ha recordat també que el Govern no estava preparat per la independència efectiva.

El cara a cara amb Llarena

L'expresidenta del grup parlamentari de la CUP ha explicat com va anar la declaració d'aquest dimecres. "Li vaig dir a Llarena que la Constitució era un mur". "Les lleis no poden ser un mur perquè si són un mur, no avancem".

"Li vaig dir que podia engarjolar a tots els que estem a primera fila de la CUP però que després vindrien uns altres", ha detallat. Boya també ha volgut deixar clar que amb la seva declaració d'ahir no ha perjudicat ningú: "No he perjudicat els meus companys. Es pot mantenir l'altra via de defensa". "La meva declaració forma part de l'estratègia de la CUP", ha aclarit.

Amb Llarena, Boya també va parlar del "19 i del 20 de setembre i vaig parlar de la no violència" i ha subratllat que "li vaig dir que si hi havia alguna estratègia comuna en l'independentisme, era la no violència".

També van comentar l'1-O. "Li vaig explicar la meva experiència al col·legi de Les, que es va tancar pels Mossos i sense ferits". Però la 'cupaire' sabia del cert una cosa: "Tenia clar que no li contestaria sobre els plans del futur Govern".



La motxilla

En l'entrevista, que ha durat més de 40 minuts, Boya ha volgut deixar constància que "els partits no poden renunciar als seus programes per la repressió". I ha posat deures per a l'ANC, Òmnium i els CDR perquè contribueixin a "construir República".

Durant la declaració, Boya tenia molt clar que no respondria a les preguntes de Vox. "Als de Vox els vaig dir: 'Jo no contesto a l'extrema dreta'".

Boya també ha comentat les hores prèvies a la declaració davant del jutge: "vaig agafar l'AVE amb dues mudes. Tenia molt assumit i acceptat que podia anar a la presó"

La investidura de Puigdemont

L'exdiputada no es planteja un escenari en què Puigdemont renunciï a la presidència i remarca que sobre la investidura "podem tenir molta imaginació" i espera que "arribin a un acord ràpid i que s'investeixi Puigdemont".

