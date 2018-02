Vox demanarà presó per a Mireia Boya i Anna Gabriel

No hi ha cap vot

Vox ha explicat que de moment encara no ha demanat presó per a Boya, tot i haver declarat ja aquest dimecres, perquè també està esperant que ho faci la seva companya de partit Anna Gabriel el pròxim 21 de febrer. Segons el partit, l'objectiu és argumentar degudament els motius pels quals interessa que les dues acabin empresonades.Durant la declaració de Boya al Suprem, l'exdiputada 'cupaire' també va tenir unes paraules per a Vox : "Als de Vox els vaig dir: 'Jo no contesto a l'extrema dreta'".