Oferta laboral: descartada per ser dona

andreu_p cat cat

15 de febrer de 2018, 13.52 h

Actualment, és molt més freqüent el sentit contrari. Que vulguin dones pel fet de ser dones. El què passa que això ningú ho denuncia.

De fet noves lleis catalanes diuen que en molts àmbits (on les dones no estan en absolut discriminades) el fet de ser dones els hi donen una subvenció perquè estiguin en posició d'avantatge amb els homes. Podeu mirar la "llei per la igualtat de dones i homes" Ho trobareu amb Google.

També la més vistosa és que les dones no militen gaire als partits (... Llegir més