Desapareixen els tirants d'Espanya pels que van acusar Rodrigo Lanza d'un crim hispanòfob

Última actualització Dijous, 15 de febrer de 2018 13:00 h

Lanza va ferir mortalment el militant falangista Víctor Laínez en una baralla de bar a Saragossa el passat desembre

Redacció| Molts van intentar vincular l'assassinat amb el procés català quan va sortir a la llum el passat desembre: s'acusava Rodrigo Lanza -un dels empresonats del cas 4-F i protagonista del documental Ciutat Morta, l'any 2005- d'haver ferit mortalment el militant falangista Víctor Laínez en una baralla de bar a Saragossa per portar uns tirants amb la bandera espanyola, tot i que testimonis van apuntar als jutjats que Laínez duia una jaqueta negra que no deixava veure si portava o no tirants i que Lanza havia actuat en defensa pròpia. Fins i tot la jutgessa -que va enviar Lanza a la presó- va acceptar la versió dels tirants.

Ara, el fet que no apareguin els tirants deixa oberta la incògnita de si realment Laínez els portava posats i si -com van afirmar prematurament molts mitjans de comunicació espanyols- aquests haurien estat la causa de la baralla al bar de Saragossa entre ell i Lanza.

Ara, dos mesos després i segons han explicat fonts oficials de la Policia Nacional de l'Aragó a 'Vozpópuli', la famosa peça de roba hauria desaparegut. El diari diu, a més, haver tingut accés a un correu electrònic remès per la Brigada Provincial d'Informació als serveis sanitaris que van atendre Laínez la nit dels successos. Vuit dies després, els agents demanaven "per ser necessari per a les investigacions", "les robes que portava" Laínez; en particular els tirants amb la bandera espanyola. Però aquests mai van aparèixer i els treballadors dels serveis sanitaris van traslladar a la policia que es va despullar a Laínez quan se l'estava atenent i que, d'existir els tirants, es deurien extraviar aleshores.La nota de premsa oficial que el Tribunal Superior de Justícia d'Aragó va emetre quan el Jutjat d'Instrucció número 6 de Saragossa va empresonar Rodrigo Lanza portava per títol "la jutge decreta presó per a l'home investigat per agredir un altre per portar tirants amb la bandera d'Espanya". A la interlocutòria, la jutgessa escrivia que Lanza "podria haver donat mort a Victorino mogut pels motius relatius a la ideologia de la víctima després d'haver recriminat o cridat l'atenció pel simple fet de portar, en el legítim ús de la seva llibertat personal, uns tirants amb els colors de la bandera espanyola ". Es va obviar que Víctor Laínez era un conegut militant falangista, pertanyent a grups violents de l'extrema dreta.