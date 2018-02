Jordi Cañas avisa: ''estaré al servei del que necessiti el meu partit, Ciudadanos''

Última actualització Dijous, 15 de febrer de 2018 13:30 h

La seva voluntat és sumar idees "de Ciudadanos, que crec que són les millors perquè Espanya progressi, sedueixin al màxim"

Redacció | Jordi Cañas ha estat absolt d'un presumpte delicte fiscal que durant anys l'ha apartat de la vida pública. Ara però, els rumors que el situen en un lloc o a l'altre dins de la cúpula de Ciudadanos són infinits.

"No vull prendre el lloc a ningú", ha explicat en una entrevista al diari unionista elCatalan. "No és el meu objectiu ni la meva ambició política". Alguns d'aquests rumors el postulen com a possible senador de Ciudadanos, eurodiputat o com a candidat per alguna ciutat a les municipals del 2019.

Cañas ha assegurat que on vol estar és "sumant perquè les idees de Ciudadanos, que crec que són les millors perquè Espanya progressi, sedueixin al màxim de compatriotes". I també ha insistit que "estic i estaré al servei del qual necessiti el meu partit".

Durant la conversa ha explicat que han estat uns anys durs. I que l'absolució l'han celebrat com si hagués tocat la loteria. "Jo sabia que era innocent. I la meva família també" i ha reconegut que "aquests anys que he perdut ja no me'ls treu ningú. Però el que importa és avançar, i no estar mirant contínuament pel retrovisor".

Jordi Cañas es prepara per al seu retorn imminent a la primera línia de la política. Caldrà esperar però, veure com ho fa i de quina manera.

