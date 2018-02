[Vídeo] Els socis conservadors de Merkel recorden els exiliats i presos polítics en un acte a Baviera

Última actualització Dijous, 15 de febrer de 2018 14:00 h

El dimecres de cendra polític és un dels moments més esperats de l'any a Alemanya

Redacció| La situació política a Catalunya no passa desapercebuda a cap acte polític, ni tan sols internacional. El ministre de finances i principal candidat a primer ministre de Baviera (Alemanya), Markus Soeder, ha recordat els exiliats i presos polítics catalans durant el seu discurs al dimecres de cendra polític de la seva formació, la CSU.

Es tracta del partit que representa la democràcia cristiana, el conservadurisme, el socialcristianisme, el regionalisme bavarès

i el federalisme al país i és el principal soci del CDU, la formació de la cancellera Angela merkel; un dels principals suports a Europa per Mariano Rajoy pel que fa al cas català.



"Imagineu-vos que aquest acte tingués lloc a Catalunya. En el millor dels casos, la primera filera hauria d'entrar per videoconferència", ha comentat Soeder, suscitant somriures i aplaudiments en el públic que escoltava el seu discurs en un dels actes polítics de l'any més esperats a Alemanya.



El dimecres de cendra polític és una tradició molt arrelada al país, on es fan discursos en un ambient distés entre música i litres de cervesa. No hi ha cap polític alemany que desaprofiti la tribuna que suposa fer un discurs en aquesta jornada.