Expulsats de Ciudadanos tiren de la manta sobre el presumpte finançament irregular d'Albert Rivera

Declaren a la comissió d'investigació del finançament dels partits impulsada pel PPD

Redacció| En plena guerra entre el Partit Popular i Ciudadanos a Espanya, els populars han citat a declarar membres de la Plataforma per les Garanties Ciutadanes -expulsats del partit d'Albert Rivera- que han denunciat haver estat apartats per desvelar irregularitats en el finançament de la formació taronja. Ho han fet, aquest dijous, a la comissió d'investigació del finançament dels partits impulsada pel PP en solitari gràcies a la seva majoria absoluta al Senat; una espècie de venjança per les investigacions que està duent a terme l'oposició al Congrés al voltant de la caixa B de Mariano Rajoy.

L'advocat Alberto Ganga, que va denunciar a Ciudadanos (tot i que la Fiscalia va evitar obrir una investigació), ha actuat de portaveu i ha assegurat que el partit hauria destinat diners dels grups municipals i autonòmics per a finançar-se. "El Tribunal de Comptes va detectar com les factures de la campanya es van carregar als grups municipals i autonòmics [...] es van carregar factures abans que estiguessin constituïts els grups", ha dit.



Pel que fa a la manera com manegaven els diners els d'Albert Rivera, ha explicat que comptava només amb un compte d'ingressos -a nom del gerent, Carlos Cuadrado, i el secretari general, José Manuel Villegas- i altres destinades a fer-se càrrec de les despeses dels grups municipals. Segons Ganga, que ha assenyalat directament Rivera i Villegas com les persones que controlaven un suposat finançament irregular, els traspassos havien de ser autoritzats pels dos titulars del compte.



D'altra banda, el lletrat ha parlat sobre un suposat sistema de "contractes de prestació de serveis" que servirien per a traspassar diners dels grups als partits sense que constés cap "informe" que ho justifiqués i sense que s'hagués de tributar. Es tractaria d'una estructura de franquícia per a cobrar els serveis als grups municipals. Per acabar, Ganga també ha dit que (en aquest cas) "sospita" d'altres pràctiques irregulars en relació a les quotes que paguen els afiliats al partit. "Ningú rebia el certificat de pagament de les quotes [...] Vam descobrir que quan la gent es donava de baixa no era real o efectiva. Molta gent l'ha hagut de demanar per burofax. Teníem les sospites que es podien estar imputant quotes a afiliats que ja no ho eren. Sempre hem tingut un seriós dubte ", ha conclòs. Per acabar, Ganga també ha dit que (en aquest cas) "sospita" d'altres pràctiques irregulars en relació a les quotes que paguen els afiliats al partit. "Ningú rebia el certificat de pagament de les quotes [...] Vam descobrir que quan la gent es donava de baixa no era real o efectiva. Molta gent l'ha hagut de demanar per burofax. Teníem les sospites que es podien estar imputant quotes a afiliats que ja no ho eren. Sempre hem tingut un seriós dubte ", ha conclòs.

