La Guardia Civil fa bandera de la seva incultura a Twitter

Picabaralla a Twitter con la policia espanyola queda retratada

Gerard Sesé @gerardsese | La Guardia Civil ha evidenciat la seva ignorància i analfabetisme a Twitter. I ho ha fet per partida doble gràcies als comentaris d'un independentista que els responia una piulada. Per una banda, castellanitzant erròniament una paraula en anglès i, per l'altra, demostrant que no entenen ni un simple mot català.

El perfil oficial de la Guardia Civil feia ahir a la nit un infantil tuit on desitjava bona nit als seus seguidors. Ho feia amb una piulada amb la bandera espanyola i els famosos infants del "Vamos a la cama que hay que descansar". Al text es dedicava als seguidors que tenen al Twitter i a Instagram. Per a referir-se als seguidors d'aquesta última xarxa social, algú hi escrivia, textualment, "instagraneros", canviant la M per una N, que sona més espanyol.

Un usuari, en Joan Oliva, els retreia l'error amb encert, però la Guardia Civil, lluny de retractar-se, va presumir de la seva ignorància tractant l'independentista de 'troll' amb un missatge en anglès on es reafirmava. Però la cosa no va quedar aquí. Jaume Oliva hi tornava amb un tuit on feia servir l'expressió catalana "au!". Llavors, el perfil oficial de la policia espanyola va contestar "¿au, en qué idioma está escrito eso?"

Llega la noche y es la hora del descanso, pero siempre con una sonrisa.

Dulces sueños a nuestro millón y pico de «"tuiteros" y a los ciento y pico mil "instagraneros".



#Gracias por estar ahí, es un honor pic.twitter.com/KnYwe2kmqG — Guardia Civil (@guardiacivil) 14 de febrer de 2018

Good morning Jaume, this is a short message for you, only to practise your multi-language kowledgement pic.twitter.com/NGucXAaEiL — Guardia Civil (@guardiacivil) 15 de febrer de 2018

¿au?...¿¿¿eso en qué idioma está escrito??? — Guardia Civil (@guardiacivil) 15 de febrer de 2018

