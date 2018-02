Picabaralla a Twitter entre Mireia Boya i Enric Millo per les declaracions de la 'cupaire' al Suprem

Última actualització Dijous, 15 de febrer de 2018 16:45 h

Redacció | Mireia Boya va declarar aquest dimecres davant del Tribunal Suprem per la macrocausa del procés. I el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, no ha tardat a reaccionar.

Aquest dijous, Millo ha apuntat que "està bé que es digui la veritat davant els jutges". Però a parer seu, la declaració de Boya prova que "hi ha una base" per afirmar que "hi havia un objectiu molt clar, una estratègia i una organització que tenia la finalitat de cometre un delicte".

"Si el que diu Boya és veritat, posa sobre la taula realitats que fins ara no s'havien plantejat", ha reblat, després de la inauguració d'una jornada de formació per a forces i cossos de seguretat a Barcelona.





Al contrari, hi havia un programa electoral legal, urnes q trien diputats i l'obligació de seguir el mandat popular. Via democràtica i no-violenta contra el mur repressiu i no dialogant vostre, @EnricMillo https://t.co/ArD5EmpTLE — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) February 15, 2018 Boya però no ha tardat a respondre a través de les xarxes socials "al contrari, hi havia un programa electoral legal, urnes que trien diputats i l'obligació de seguir el mandat popular". També ha afegit "via democràtica i no-violenta contra el mur repressiu i no dialogant vostre".

