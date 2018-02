[Vídeo] El president de RTVE: ''L'espanyol és una llengua meravellosa, Carles I la feia servir per parlar amb Déu''

No hi ha cap vot

"La força que té l'espanyol és terrible", reivindicava Sánchez per destacar "el que representa des del punt de vista econòmic la llengua espanyola, que suposa milers de milions".Però va anar més enllà per mostrar el seu amor per aquesta llengua, possant un exemple històric per il·lustrar la importància de l'espanyol: "És una llengua meravellosa, que un poliglota com va ser el nostre emperador Carles [Carles I d'Espanya i V d'Alemanya] que parlava molt bé l'alemany, el francès i tal, però deia que l'espanyol l'havia d'utilitzar per parlar amb Déu, la qual cosa ens dóna una idea del que estem fent ".