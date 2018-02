Rajoy al servei de SCC: estudia incloure una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana

Última actualització Dijous, 15 de febrer de 2018 17:15 h

Nou atac del PP a la llengua catalana

Redacció | Nou intent per soterrar la llengua catalana a Catalunya. El president del gobierno, Mariano Rajoy, es posa al servei de Societat Civil Catalana (SCC) i anuncia que el Ministeri d'Educació estudia incloure una nova casella a la preinscripició escolar per permetre escollir si es vol escolaritzar els alumnes en castellà.

El president de Societat Civil Catalana, Josep Rosiñol, ha afirmat que aquesta casella "ja era una obligació de la Generalitat" anterior al 155, i per tant això "no hauria de ser notícia", sinó "el que s'hauria d'haver fet des de fa molts anys".



Sota el paraigua del 155

Després que el sindicat Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES) hagi iniciat una recollida de signatures a través de Change.org, i amb la qual n'ha recollit unes 3.000, el secretari d'estat d'Educació, Marcial Marín, ha confirmat que el ministeri està estudiant prendre aquestes mesures.

Marín ha explicat que estudien si es pot modificar les normes de preinscripció escolar en l'aplicació del 155 i incloure, en l'imprès que omplen les famílies, una casella perquè els pares puguin triar el castellà com a llengua vehicular dels seus fills. El secretari, que ha assegurat que el gobierno és "sensible amb el problema", creu que encara hi ha temps perquè el període de preinscripció escolar a Catalunya és, habitualment, a finals de març.

Investigació per adoctrinament als llibres de text

Paral·lelament, el Ministeri també ha confirmat que s'ampliarà la investigació dels llibres de text a Catalunya per possible adoctrinament. Precisament va ser AMES qui va denunciar ''adoctrinament ideològic partidista'' en un informe on analitzava, el maig passat, el contingut dels llibres de coneixement del medi de 7 editorials diferents.

Després de la denúncia, Marín va anunciar que s'havia encarregat a Alta Inspecció, un informe detallat del contingut dels llibres de text a Catalunya, que ara es vol ampliar.

Així ho ha confirmat aquest dijous Rajoy als representants de Societat Civil Catalana, amb qui s’ha reunit durant dues hores a La Moncloa . En aquest sentit, el gobierno analitza si pot activar la casella en el marc de les noves mesures que implantarà aquests mesos de febrer i març en l'aplicació del 155.