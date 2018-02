El ridícul currículum de Luis de Guindos que triomfa a la xarxa

El responsable de polítiques econòmiques i regidor de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Matot i la portàveu de IU Madrid, Sol Sánchez, han entregat aquest satíric currículum al ministre per denunciar que és el responsable de rescatar la banca privada amb diners públics. "Entre els meus mèrits, també he aconseguit salvar les concessionàries privades de les autopistes", diu el CV fals.

Al llarg dels dos fulls de la paròdia del CV, es pot llegir: "Em considero molt amic dels meus amics. Per exemple, he demostrat la meva relació pròxima amb Francisco Granados, que té algun problema amb la justícia". Tanmateix, destaca el seu "nivell expert" en "creuar portes giratòries".



No estoy seguro de que le haya gustado... pic.twitter.com/2X7bFez6QL — Carlos Sánchez Mato (@carlossmato) 14 de febrer de 2018

El candidat espanyol no convenç

D'altra banda, el currículum satíric és una crítica al sectarisme dels CV dels candidats a la vicepresidència del BCE. De fet, tant de Guindos com el candidat irlandès, Phipil Lane, han estat tractats com a documents "confidencials", segons informa Eldiario.es.El comitè d'Afers Econòmics del Parlament Europeu prefereix l'irlandès Philip Lane com a nou vicepresident del Banc Central Europeu, per davant del ministre espanyol Luis de Guindos. Tots dos van comparèixer aquest dimecres al vespre davant del comitè, en una sessió a porta tancada.En un comunicat, el president del comitè d'Afers Econòmics, Roberto Gualtieri, ha dit que "la majoria de grups polítics van considerar el governador Lane més convincent". A més, ha remarcat que alguns partits "van expressar reserves sobre el nomenament del ministre De Guindos" i que els eurodiputats "lamenten" que no es presentés cap dona candidata pel càrrec, tal com s'havia demanat des de la cambra.