Prop de 2M per arreglar cornises, canviar la megafonia o reparar les tàpies al Valle de los Caídos

El Gobierno s'ha gastat 1,8 milions per a reparar el mausoleu franquista entre el 2012 i 2017

Gerard Sesé @gerardsese | El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha fet pública la resposta que li ha fet arribar el Gobierno després de reiterades peticions per via parlamentària per saber el cost que ha tingut per a les arques de l'Estat les reformes efectuades durant els cinc últims anys al conjunt de la Valle de los Caídos, el mausoleu del dictador Francisco Franco, on també està enterrat el falangista Primo de Rivera. Les xifres són esfereïdores. El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha fet pública la resposta que li ha fet arribar el Gobierno després de reiterades peticions per via parlamentària per saber el cost que ha tingut per a les arques de l'Estat les reformes efectuades durant els cinc últims anys al conjunt de la Valle de los Caídos, el mausoleu del dictador Francisco Franco, on també està enterrat el falangista Primo de Rivera. Les xifres són esfereïdores.

Mulet va demanar el cost que ha tingut any per any, cadascuna de les actuacions de manteniment amb IVA inclòs, unes dades que no havien vist la llum fins ara, si bé es va explicar el cost anual habitual de manteniment del mausoleu (sense comptar amb les actuacions extraordinàries) com les que ara es demanaven.

Un any "normal" com 2016, implicava despeses de personal d'1.045.000 €, despeses corrents en béns i serveis de 327.722,78 €, transferències corrents de 340.000,00 €, inversions en 123.602,55 €. Això fa un total d'1.836.325,33 €. A aquesta xifra s'hi ha de sumar la despesa de manteniment i reformes extraordinàries. Les conegudes fan referència als anys entre 2012 a 2017, s'han gastat 1.497.076, 25 del capítol VI com a inversions, i 308.047, 57 com a despeses corrents del capítol.

Segons ha explicat el portaveu de Compromís al Senat "mantenir el mausoleu d'un dictador genocida com si es tractés encara d'una màxima autoritat de l'Estat, costa cada any 1,8 milions de manera normal", i a això cal sumar les actuacions extraordinàries com aquesta, per tant, "per menys de dos milions a l'any no ens surt la festa". I s'ha fet la següent pregunta: "algú creu que a Itàlia o Alemanya tindria cabuda pagar amb diners públics mantenir mausoleus sagrats per Mussolini o Hitler?"

Quines obres s'han fet?

Als documents aportats pel senador valencià hi ha aquest PDF on s'especifica algunes de les obres de manteniments que s'han fet al Valle de los Caídos que, malgrat això, segueix deteriorant-se. Algunes actuacions criden l'atenció com l'adequació de bardisses, protegir l'escultura de la Pietat de l'aigua de pluja, la reparació de la tàpia perimetral del recinte o la renovació de la megafonia de la basílica de tot el Valle de los Caídos.

