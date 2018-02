Ricard Ustrell acomiada a través de les xarxes un col·laborador per homòfob

Ramon Barcelona Barcelona

16 de febrer de 2018, 00.53 h

Pinta que tornem al de sempre. Allò que en els països lliures és obligat (el patriotisme), aquí és optatiu però si el teu patriotisme és català ja cal que et calcis. Mentre que allò que en els països lliures és una opció (la doctrina progre), aquí és obligatori i només que ho qüestionis ja cal que et calcis. Així és com ens vol Espanya. Així és com ens vol... fins que la inversió demogràfica ja sigui irreversible i llavors la doctrina progre ja deixarà de ser-nos obligat... Llegir més