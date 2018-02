Allau de crítiques contra el nou intent ''d'espanyolitzar els alumnes catalans''

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

15 de febrer de 2018, 23.17 h











Pensant en #2 no puc deixar de recordar aquell poema de l'Espriu









De vegades és necessari i forçós



que un home mori per un poble,



però mai no ha de morir tot un poble



per un home sol:



recorda sempre això, Sepharad.





. . .





Sembla ser que Catalunya, en el cas de Puigdemont, no, no recorda sempre això.







. . . i doncs seguim tots alegrement cavant la nostra pròpia tomba. Morir no és res de mal, i molts altres pobles INDIGNES han mort abans que nosaltres catalans.



