La recomanació jurídica de l'associació Drets que podria canviar la situació actual

Última actualització Divendres, 16 de febrer de 2018 10:30 h

Responen en un tuit les peticions que els demanaven el seu parer sobre la judicialització de l'Estat

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Redacció | L'associació de juristes que recolzen la República anomenada Drets, que ofereix serveis jurídics a persones que pateixen la repressió de l'Estat, ha fet un tuit expressant la seva opinió sobre com haurien d'afrontar els partits, les entitats i les institucions la guerra engegada pel Gobierno espanyol usant els jutjats i les presons contra els independentistes.

Sovint ens pregunten l'opinió del què està passant. Pensem que afrontem un judici polític que, com a tal, requereix una estratègia de defensa més política que jurídica. I que, en qualsevol cas, els partits, entitats i institucions no haurien de ser ostatges del procés judicial. — Drets (@DretsCat) 15 de febrer de 2018

Notícies relacionades

Diuen que expressen la seva opinió perquè sovint els ho demanen sobre "el que està passant". Així ho han publicat a Twitter on asseguren que l'estratègia de defensa no ha de ser jurídica sinó política i que els partits, les entitats i les institucions no han de caure en el xantatge que autoritàriament ofereix l'estat per a fer d'arribar les aspiracions legítimes: "Pensem que afrontem un judici polític que, com a tal, requereix una estratègia de defensa més política que jurídica. I que, en qualsevol cas, els partits, entitats i institucions no haurien de ser ostatges del procés judicial".