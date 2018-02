El CCN dilapida amb xifres i exemples els arguments del Gobierno que defensen el 155

Catalunya tossudametn en peu! Vull ser Lliure! Vull ser Lliure!

16 de febrer de 2018, 12.33 h

Fantàstic BJ, estàs content? Doncs apa galifardeu, tu també animat i cap al teu país, aquí l'únic que fas és fàstic amb els teus comentaris ridículs, el que volem és ser lliures per evitar que des de l'estranger galifardeus que no ens estimes com tu, vingueu a casa nostra a humiliar, anorrear, apallissar i robar als catalans, cap problema, com més aviat tots fora millor, els catalans de les pedres en fem pans i els castellans com tu, de les pedres en feu armes llancívoles, de la men... Llegir més