Un diari unionista enceta una campanya contra Elsa Artadi

Segons el digital, la seva "màxima" fita va ser doctorar-se a la Universitat de Harvard

Redacció | La diputada de JxCAT Elsa Artadi ha sonat molt aquests darrers dies com a possible nou per a un candidat alternatiu a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores, hi ha hagut una allau d'articles sobre el seu currículum professional amb tocs masclistes.

Aquest divendres, el Crónica Global assegura que la carrera acadèmica d'Elsa Artadi va ser un "miratge". Segons el digital, la seva "màxima" fita va ser doctorar-se a la Universitat de Harvard.

Artadi va estar a la Universitat de Bocconi, a Milà, gairebé cinc anys i no poden explicar el motiu de la seva marxa per qüestions de política de privacitat. Artadi compta amb Research papers però cap publicació en revistes científiques.



"Cap dels papers que apareixen al CV serien considerats una publicació de valor", assegura un catedràtic d'Economia que va ser professor d'Artadi i que prefereix no ser mencionat, segons el digital. "No vull dir que siguin pamflets, però el seu valor acadèmic és nul".

Aquest suposat catedràtic creu que el CV de la Universitat italiana és "desastrós". "Que una persona com ella no tingui res publicat és increïble. Com no publicava res, des de Bocconi segurament li van dir que havia de marxar", constata.

