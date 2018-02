Com serà rebut Felip VI després de l'1-O a Catalunya?

L'ESTAT esPPanyol és una VERGONYA PER A LA HUMANITAT. És un SIMULACRE VERGONYÓS DE DEMOCRÀCIA, una PARÒDIA ESPPERPPÈNTICA D'ESTAT DE DRET. || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| || || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.|| ||☆|| ||

16 de febrer de 2018, 14.39 h



A mi, allò que pugui fer o desfer aquest xicot fanàtic de la monarquia, de mentalitat prou dubtosa per ser capaç de creure's rei, em deixa força indiferent. Segur que no em molestaré en anar a la inauguració del MWC per escridassar-lo. Ja s'ho farà,, ja es courà ell mateix en la seva salsa.



Hi ha un altre tema que sí que em preocupa pla més, i que em suscita unes . . .





P R E G U N T E S :



