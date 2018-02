El regidor Puigcorbé es catalanitza el nom i fa treure la bilis a l'unionisme espanyol

La decisió de catalanitzar-se el nom de Puigcorbé ja l'està fent efectiva. El regidor d'ERC a Barcelona i diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona ja ha modificat el seu nom al seu perfil de Twitter i també al web de la Diputació. Ara hi apareix com a Joan Josep Puigcorbé.

Una decisió que no ha agradat a la caverna espanyola que ha dedicat articles carregats d'odi i catalanofòbia al regidor. Fins i tot, difamen i intoxiquen amb el motiu que ha portat a l'exactor a canviar-se el nom afirmant que és perquè "sent vergonya d'Espanya". Fins i tot, s'han dedicat a buscar cartells de pel·lícules o aparicions a mitjans on se'l presentava com en "Juanjo". A més, també, han rebuscat als webs institucionals on encara no li han canviat el nom per fer-ne mofa.