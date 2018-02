Els bisbes catalans demanen una reflexió sobre la presó preventiva dels presos polítics

Segons apunta el digital citat, haurien tornat la Bíblia a l'empresa de missatgeria perquè no duia "la paraula clau", imprescindible per a fer-ne el lliurament tot i que mai havien sentit a parlar que fos un requisit previ.

L'antic vicepresident de la Generalitat i exlíder d'ERC, especialitzat en la història del protestantisme, havia tramès aquest exemplar de les escriptures a Estremera amb aquesta dedicatòria manuscrita de la Bíblia: "Perquè et faci companyia, en plena foscor, camí d'un 'cel nou i una terra nova'. Una abraçada".

Precisament, Oriol Junqueras, catòlic practicant, no ha pogut rebre una Bíblia en català que li havia enviat Carod-Rovira a Estremera, tal com informa El Món.

Finalment, han demanat als catòlics que "siguin instruments de pau i reconciliació enmig de la societat catalana" i que no deixin de pregar "per la pau i la justícia a Catalunya". Estremera prohibeix l'entrega d'una bíblia en català a Junqueras

Tanmateix, han fet una "crida a tothom a fer un esforç per refer la confiança mútua dins d'una societat com la nostra en la qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa". "La cohesió social, la concòrdia, sentir-nos propers els uns als altres i el respecte als drets de totes les persones que viuen a Catalunya han de ser un dels nostres objectius prioritaris en aquest moment", han subratllat.

Els bisbes han considerat, en una carta difosa aquest divendres al matí, que aquesta reflexió és necessària per a "propiciar el clima de diàleg". Tanmateix, han subratllat que cal que es tinguin en compte "les circumstàncies personals dels afectats". A més, han defensat la "legitimitat moral" dels partits catalans. En aquest sentit, han assegurat que és necessari que "els parlamentaris escollits impulsin els mecanismes democràtics per a la formació d'un nou Govern" que actuï amb "sentit de responsabilitat envers tots els col·lectius del país".

