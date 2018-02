La cultura contra la repressió: una editorial elimina la pàgina 155 dels seus llibres

“La Cultura no pot quedar al marge d’una situació d’anormalitat democràtica com la que estem vivint”, diu el comunicat, que -afegeix- vol "rebutjar la injustícia que és l’article 155 i reclamar l’alliberament dels presos polítics”. La novel·la de Sant Jordi de Màrius Serra i Nou Homenatge a Catalunya de Vicent Partal són els primers llibres sense pàgina 155.

Mitjançant un comunicat, la cooperativa Som Ara Llibres explica que la iniciativa no s’aturarà fins que no s’aixequin les mesures aplicades pel Gobierno a Catalunya que "representen un cop d’Estat a les institucions i al Govern de Catalunya".

Redacció| Molts sectors de la societat catalana han patit els mals de l’eliminació de l’autogovern a Catalunya, entre ells la cultura. És per això que la iniciativa de l’editorial Som Ara Llibres ha estat tan aplaudida: a partir d’aquest divendres, cap de les publicacions dels segells Ara Llibres i Amsterdam durà la pàgina 155. La idea és esborrar-lo a impremta com a protesta contra l’aplicació de l’article de la Constitució espanyola.

