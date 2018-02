Els Jordis inunden de cartes Soto del Real

A partir de les 9 del vespre, les dues entitats sobiranistes hi duran a terme "un acte de protesta".

Avui fa 4 mesos que els Jordis són a la presó i hem de reclamar la seva llibertat Concentracions a tot el país 19 h Davant dels ajuntaments BCN 19 h pl. St Jaume / 19.30 h caminada fins a la Model / 21 h: acte Porta el mòbil amb bateria per il·luminar la llibertat! pic.twitter.com/aybCjmmRoA

"Vaig començar llegint-les, fins que va arribar un moment que vaig pensar ja les llegirem junts quan surti" perquè moltes vegades acabava plorant, n'hi ha que són dures, et remouen", explica Barreda, que confirma que mai cap pres de Soto del Real havia rebut tantes cartes com els Jordis. "Ho vam preguntar als funcionaris", sentencia.

Jordi Sànchez, en canvi, les té a casa. "Hi ha unes 18 bosses", afirma a Rac 1 Susanna Barreda, dona del diputat de JxCat.

D'altra banda, diu que els funcionaris de la presó els hi pregunten: "però vostès qui sou, que reben tantes cartes...?". "Rebre una carta a la presó significa que el món del qual estàs privat entra per una escletxa, és una alenada d'aire fresc", afirma Bonet a Rac1.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal