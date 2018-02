Última actualització Divendres, 16 de febrer de 2018 15:00 h

"Que deje los espanyoles en paz"

Gerard Sesé @gerardsese | Avui hem tingut un exemple que l'adoctrinament dels nens no el fa l'escola catalana sinó la catalanofòbia que es viu a Espanya. Ha passat a la cadena espanyola Los 40 Principales, concretament al programa Anda ya. Una broma gravada a un nen

Un nen de tan sols 9 anys ha participat en una entrevista que fa el programa Anda Ya, gravada i editada, on un suposat Dart Veider parla amb els nens amb un to desenfrenat. Una de les preguntes ha estat "si fossis la persona amb més poder del món, el primer problema que solucionaries quin seria?". La resposta de l'infant, Angel, ha estat sorprenent: "Saps qui és Puigdemont? Doncs jo l'eliminaria a ell". El menor ha anat més enllà i ha dit que el president català "està amb la independència de Catalunya que no deixa en pau als espanyols".

Lluny de retreure les paraules del nen, el presentador riu i intenta suavitzar les greus paraules d'odi del menor: "tampoc cal eliminar-lo, me l'enduré a la galàxia".



