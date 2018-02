L'activista Mark Serra crida a una ''revolta popular massiva i pacífica'' després de declarar a la Fiscalia

No és el primer cop que Serra ha declarat davant l'òrgan judicial per publicacions a les xarxes socials, essent citat també en relació a les seves crides a la vaga general o crítiques pel fet que la policia espanyola es manifestés a Barcelona "amb grups d'extrema dreta". "Surto de Fiscalia i és tot tan surrealista que ja no sé ni que dir. Denunciat per brigada informació i un sindicat d’ultradreta", ha escrit l'activista a Twitter.Segons Serra, és preocupant que "la gent estigui actuant amb por" responent "a la seva estratègia" i per això cal "desestabilitzar el govern espanyol, que ven a tota Europa que això ho té controlat". "Realment ho tenen controlat, amb la política de la por ens estan neutralitzant", ha lamentat.En aquest sentit ha instat "la gent del poble" a arrossegar els polítics -"que estan amenaçats i assejtats"- cap a la revolta. I és que, segons ell, tampoc "podem demanar a l'ANC i Òmnium que ho facin, perquè els tancaran i els bloquejaran els comptes, i és important que hi siguin". "La gent de base popular s'ha d'organitzar des d'abaix i no deixar-los governar [...] Amb no massa gent els podríem desestabilitzar als ulls d'Europa, i molt", ha sentenciat.